Aad de Mos heeft nu al vernietigend oordeel over Anderlecht klaar

Analist Aad de Mos staat erom bekend dat hij niet voor een straffe uitspraak meer of minder verlegen zit. Na de eerste match van Anderlecht had hij ook al zijn oordeel klaar.

Anderlecht was in het Dudenpark bijzonder zwak en kon nooit aanspraak maken op puntengewin. Dat kwam bij veel supporters keihard aan, want ze dachten voor het jaar van de heropstanding te staan. Al is het seizoen uiteraard nog maar één match ver.

Maar dat blijkt toch genoeg voor De Mos om zijn vernietigend oordeel al klaar te hebben. "In tijden niet zo'n zwak team als Anderlecht gezien. Totaal geen spelprincipes. Union was twee klasses beter. Ook dit jaar weer geen play-off 1", liet hij weten.

In ieder geval zal het afwachten worden wat Jesper Fredberg nog kan doen om het team te versterken. Hij staat ook voor een zware taak.