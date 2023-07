Alle problemen van Anderlecht op een rijtje: "Het middenveld was onbestaand, slechtste eerste helft in tijden"

Je zal maar de zwaarste voorbereiding ooit achter de rug hebben en dan zoiets op de mat leggen. Anderlecht was werkelijk nergens tegen Union. De Belgische recordkampioen werd gewoon gewurgd op het middenveld. Dat had Alexander Blessin weer goed gezien. De (vele) problemen van Anderlecht op een rij.

Defensie

We zaten donderdag op de persconferentie en hoorden Brian Riemer vertellen dat Louis Patris een speler is die zijn lijn kan blijven afgaan. Spijtig genoeg voor hem heeft Union ook zo iemand en die doet dat allemaal net iets beter.

Elke keer Patris hoog ging staan, dook Lapoussin in zijn rug en zorgde voor gevaar. Daarnaast neutraliseerde Lapoussin ook nog eens alle gevaar dat de rechtsback van paars-wit probeerde te creëren.

Debast en Vertonghen speelden bij momenten ook te ver uit elkaar, maar werden daarbij ook in de steek gelaten door Diawarra. De verdedigende middenvelder stond veel te hoog en kwam nooit de bal opvragen.

Middenveld

Daar kunnen we kort over zijn: het bestond gewoon niet. Diawara, Ashimeru en Arnstad moeten wel één van de slechtste eerste helften aller tijden gespeeld hebben. En met de recente geschiedenis van Anderlecht in het achterhoofd wil dat al iets zeggen.

Geen enkele goeie bal konden ze inspelen. Ze geraakten ook geen enkele keer voorbij hun rechtstreekse tegenstander. Alle drie zwaar gebuisd mag je wel zeggen.

Aanval

Zou Amuzu drie keer de bal geraakt hebben in de eerste helft? Laat staan dat hij zijn man eens voorbij is gegaan. Van Dreyer verwachten we dat zelfs niet, want hij heeft er de snelheid niet voor. Dolberg stond zo op een eiland te voetballen.

Maar ook hij moest het afleggen tegen zijn rechtstreekse bewaker, Burgess. De Deen kon de bal niet bijhouden en zorgen voor aansluiting. Hij heeft een aanvoerlijn nodig en die stond er gisteren niet op het veld bij Anderlecht. Meer nog: ze hebben dat niet in de kern.

Conclusie: er moet creativiteit bij

Jesper Fredberg zal zijn conclusies wel getrokken hebben. Met enkel Justin Lonwijk gaat het niet opgelost geraken. Hij moet nog ergens een snelle winger en een creatieve middenvelder vinden. Want dit was gewoon meer van hetzelfde van vorig seizoen.