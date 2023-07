Connectie tussen middenvelders onbestaande, Anderlecht heeft een 'meneur de jeu' nodig

Anderlecht heeft een serieus probleem op het middenveld. Daar werd de strijd vrijdagavond duidelijk verloren. Het trio dat tegen Union op het veld stond, leek op geen moment elkaar te kunnen vinden.

Te veel van hetzelfde en te weinig van wat ze nodig hebben. Diawara, Arnstad en Ashimeru lijken amper compatibel met elkaar te zijn. Het zijn allemaal wel knokkers en Ashimeru probeert wel het spel te verdelen, maar de drie kunnen elkaar niet vinden en liepen elkaar meerdere keren in de weg.

Diawara lijkt een echt probleem te worden. De Guinese middenvelder is één van de grootverdieners in de kern, maar ontloopt zijn verantwoordelijkheid. Hij moet de link tussen verdediging en middenveld zijn, maar was nooit aanspeelbaar. Vertonghen en Debast zagen hem steeds weglopen van de bal.

Arnstad is dan weer een vechtertje, maar is ook niet die jongen die vlotte combinaties gaat opzetten. En Ashimeru? Je hebt altijd de indruk dat er meer inzit dan eruit komt. Maar ook hij zoekt iemand waar hij mee kan voetballen.

Anderlecht heeft een echte 'meneur de jeu' nodig. Iemand die de lijnen uitzet en die balvast is. Iemand waar je een bal aan kwijt kan en kan opschuiven. Die zich comfortabel genoeg aan de bal voelt om hem telkens te willen hebben. Want je kan geen driemansmiddenveld hebben waarbij er twee middenvelders de bal behandelen alsof het een granaat is die zo snel mogelijk ver weg moet.