Ronny Deila blijft opvallend positief na gelijkspel tegen Mechelen, maar benoemt toch twee werkpunten voor Club

Na de vlotte 3-0 zegen Europees tegen Aarhus is Club Brugge met een 1-1 gelijkspel begonnen tegen KV Mechelen. Trainer Ronny Deila was opvallend mild.

"We waren in de eerste helft heel dominant. We creëerden ook verschillende kansen maar scoorden niet. Dan krijgen ze die vrije trap en brengen we onszelf in de problemen", begon Deila zijn analyse na de match.

Deila had blijkbaar een donderpreek gegeven tijdens de rust, want Club kwam uit goed kleedkamer met enkele kansen. "We kwamen dan verdiend gelijk via die penalty, maar die tweede scoren lukte niet. Na die rode kaart werd het moeilijk."

"In het slot verdedigden we nog dat punt, want door die man minder was dat het hoogst haalbare", zei de Noor nog. Het draait om balans en efficiëntie en dat was er vandaag te weinig." Het grote verschil met donderdag is dat Club zijn kansen niet afmaakte, vindt Deila.

Efficiëntie en kalm blijven

Deila benoemde daarna nog het grootste werkpunt voor Club Brugge: kalm blijven en efficiënter worden in de zestien. "Maar we weten dat we ons in de loop van het seizoen op dat vlak verder zullen ontwikkelen. De spelers werken hard en er is een goede sfeer in het team, dus ik heb er vertrouwen in dat we nog stappen in de goede richting zullen zetten."