Ex-ref niet mals voor VAR na Club-KVM: "Lichtzinnig"

Club Brugge had het niet makkelijk om kansen te creëren tegen KV Mechelen. Maar blauw-zwart kon uiteindelijk wel scoren via een penalty. Maar had die moeten toegekend worden?

Steven Defour was er alvast woedend over. Het was dan ook een licht toegekende strafschop. Schoofs tikte Thiago aan in de zestien en die ging theatraal tegen de grond. Ref Bert Put liet doorspelen, maar de VAR kwam tussenbeide.

De vraag is of die VAR-interventie er had moeten komen. Ook ex-ref Tim Pots twijfelt daarover. "De herhaling toont dat Schoofs de hiel van Thiago aantikt. Dus strikt theoretisch is er niks tegen in te brengen", zegt hij in HLN.

Het is altijd de vraag of het clear and obvious is. "Thiago wordt niet ten val gebracht door dit contact en reageert overdreven. Een lichtzinnige VAR-interventie."