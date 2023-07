Analist geeft raad aan KVM-coach Steven Defour: "Wat is daar mis mee?"

KV Mechelen is het seizoen gestart met een gelijkspel op Club Brugge. Met iets meer geluk en precisie hadden ze ook de drie punten kunnen pakken. Maar Malinwa lijkt wel klaar om dit seizoen nooit in de problemen te komen.

Ook analist Patrick Goots zag dat ze met de volle buit hadden kunnen gaan lopen, maar is ook onder de indruk van wat ze presteerden in Jan Breydel. "Vorig jaar pakten ze zo weinig op verplaatsing en nu openen ze met een draw in Jan Breydel", zegt hij in GvA.

Met volgende week een match tegen Gent heeft KVM niet de makkelijkste start. "Dat neemt de druk al wat weg voor volgende week. Een nul op zes tegen Club en Gent had gekund en nu is die nul al van de tabellen.”

Steven Defour heeft zijn organisatie al kunnen neerzetten, maar er zijn nog werkpunten. "Defour hamert erop dat er wordt uitgevoetbald, met alle risico's van dien. Dan weet je dat het ooit eens fout zal lopen. In deze match had Rits altijd moeten scoren. Af en toe een bal wegtrappen, wat is daar mis mee?"