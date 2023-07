Korte maar krachtige reactie van Steven Defour maakt duidelijk wat hij vindt van penalty voor Club

KV Mechelen heeft op de eerste speeldag meteen punten kunnen afsnoepen van Club Brugge. Maar het hadden er ook drie kunnen zijn.

KV Mechelen was 5 minuten voor de rust op voorsprong gekomen na een verrassende vrije trap van Rob Schoofs. Ook in de tweede helft hield KV Mechelen stand, maar iets na het uur kreeg Club Brugge plots een penalty.

In een duel met Club-spits Thiago maakte Rob Schoofs een fout op de Braziliaan. Scheidsrechter Bert Put gaf geen krimp, maar de VAR greep wel in. Schoofs zelf vond de penalty heel licht en zei ook dat hij Thiago heel licht raakte.

Ook trainer Steven Defour had weinig goeds te zeggen over de penalty, die hij een kantelpunt noemde. "Uiterlijk ben ik rustig, maar binnenin kookt het", zei Defour. En ook op de persconferentie wilde Defour er niet veel woorden vuil aan maken. "Heel licht, meer ga ik er niet over zeggen."

Het is duidelijk dat ze zich bij KV Mechelen wat bestolen voelen door de penalty. Want tien minuten later kreeg De Cuyper ook nog rood en kwam Mechelen helemaal niet meer in de problemen.