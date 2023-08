Vergroting van opvallende enclave bij Antwerp als antwoord op pijnpunt: "Dat probleem is nu al opgelost"

Door het aanpakken van de pijnpunten moet Antwerp nog beter in staat zijn om zijn titel te verdedigen. Het is ook in dat opzicht dat de transfer van Chidera Ejuke bekeken moet worden.

Antwerp is aan het seizoen begonnen met een prijs en een overwinning in de competitie. Toch zijn extra doelpunten nog altijd meer dan welkom. Wanneer Vincent Janssen niet volledig fit is, is hij moeilijk te vervangen en komen de goals minder vlot, is de theorie.

De komst van Ejuke moet zo'n scenario verhelpen. "Het is goed voor de ploeg als er opties zijn. Nu hebben we er een nieuwe aanvaller bij. Dat probleem is nu al opgelost, denk ik", laat middenvelder Alhassan Yusuf zich optimistisch uit over de kwestie.

© photonews

De verse kracht, overigens een landgenoot van hem, is voor Yusuf geen onbekende. "Ja, ik kende hem al. Ik verwelkom hem en hopelijk zal hij snel met ons meetrainen." Met Ejuke er ook nog eens bij is er sprake van een groeiende enclave op de Bosuil. "We zijn nu al met vier spelers uit Nigeria. Dat is voor mij wel goed."

"Dat we nu kunnen kaarten? Héhé. We spreken vaak met mekaar, onder andere over Nigeria, dus dat zit wel goed", besluit Yusuf.