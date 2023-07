Valt transfer Antwerp-doelman Butez in het water? Great Old zit met problemen

Jean Butez is de man die bij Antwerp het meest in verband gebracht wordt met een transfer. De doelman is er ook klaar voor, dat liet hij al weten. Maar op dit moment is The Great Old waarschijnlijk niet geneigd om hem te laten vertrekken.

Nottingham Forest, Fiorentina, een resem Franse ploegen... Aan interesse is er geen gebrek, maar voorlopig is er nog geen deal uit de kast gevallen voor Butez, de man die vorig seizoen het Belgische clean sheet-record verbrak. Maar Antwerp heeft doelmannenproblemen. Ortwin De Wolf was al een tijd out met een vingerblessure en nu is ook Davino Verhulst uitgevallen met een oogkasbreuk. Dat maakt dat Antwerp op de bank enkel nog jongens uit de jeugdteams kan zetten. Op dit moment kan Butez dan ook nog niet vertrekken. Al maakt hij daar ook geen problemen van als hij nog een jaartje zou moeten blijven. Sowieso keek hij er naar uit om in de Champions League mogelijk te kunnen spelen.