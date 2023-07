RWDM-coach kondigt twee versterkingen aan die deze week nog zullen arriveren

De eerste wedstrijd van Claudio Capaça als hoofdcoach van RWDM werd een 0-4-nederlaag tegen Genk. De Braziliaan kon niet anders dan de superioriteit van de Limburgers te erkennen. En hij weet dat versterking nodig is.

"We speelden tegen een team dat klaar is, dat gaat strijden om de titel", aldus de RWDM-coach. "Aanvallend waren er positieve punten. In de eerste 30 minuten kregen we 2-3 kansen. Als het ons lukt om een ​​van deze kansen uit te spelen, zou dat het spel misschien veranderd hebben."

"De context was niet gemakkelijk voor de spelers", vervolgde de coach, die onlangs Euvrard verving. "We hebben goed werk geleverd, er zijn dingen om aan te werken. Ik kom liever beetje bij beetje terug. Ik denk dat het vruchten zal afwerpen."

Het team heeft serieuze versterking nodig en Capaça kondigde aan dat er twee onderweg zijn. "Natuurlijk verwachten we versterking. Deze week komen er nog twee aan. De groep doet het goed, maar we hebben versterking nodig."

Het gaat om Luis Segovia en Shuto Abe, die een tijdje geleden al hun handtekening zetten. Segovia kent Capaça nog van bij Botafogo. "We hebben twee weken samengewerkt. Hij is een goede speler, met een goede linkervoet. Hij weet hoe hij lijnen moet breken", legt de T1 van RWDM uit.