Vrancken onthult plannen voor de rest van het seizoen: "Nu doen, want anders is het te laat"

Genk heeft getoond dat het klaar is voor het nieuwe seizoen. Tegen promovendus RWDM sneden ze er bij momenten door als een mes door boter. En wat nog belangrijker is: Wouter Vrancken heeft iedereen op niveau gekregen. Genk kan bijna twee evenwaardige elftallen opstellen.

Je laat vier basisspelers rusten en de vervangers doen het even goed, dan weet je dat Genk klaar is om alweer een topseizoen te spelen. De ontgoocheling van de gemiste titel is verdreven. Dit wordt uiteraard weer een titelpretendent.

"Het was geen perfecte avond, maar wel een goeie", aldus Vrancken. "Het was goed om redelijk vroeg al gerust te zijn. Dat is ook belangrijk als je veel wedstrijden hebt. Ik vind wel dat we het beter hadden moeten doen op hun counters."

Dat hij veel roteerde lijkt de rode draad door het seizoen te zullen worden. Hij heeft er nu ook de mogelijkheden toe. "Je moet jongens rust geven als je wedstrijden om de drie dagen hebt. We zullen sowieso roteren, want je wil alle wedstrijden winnen."

"Als je begint te roteren als de spelers op hun tandvlees zitten, ben je al te laat. We hebben nu inderdaad een heel brede kern. Er is nog niemand vertrokken behalve Samatta. En we hebben geanticipeerd op mogelijke vertrekkers. Buiten de spitspositie zitten we overal ruim. Maar die jongens moeten ook niet vertrekken. Ik ben blij hoe het nu is", knipoogde hij.