Genk recupereert speler waar ze zes miljoen voor betaalden: die jongen kan voetballen

Vorige zomer betaalde KRC Genk zo'n tien miljoen voor middenvelder Matias Galarza. De 21-jarige Argentijn kwam over van Argentinos Jr. maar leek niet te kunnen aarden in België. Al lijken ze hem nu wel op het juiste pad te hebben gekregen.

Wouter Vrancken dropte Galarza verrassend in de basis tegen RWDM, op de plaats van Hrosovsky. En eindelijk bewees hij waarom Genk zoveel geld voor hem neertelde. Dimitri De Condé heeft een heel goed oog voor talent, maar hij kan ook niet altijd het karakter van een speler inschatten.

Vorig seizoen werd hij verschillende keren naar de B-kern gestuurd omwille van disciplinaire redenen. “Hij is mentaal nog niet klaar voor de A-kern”, klonk het toen bij De Condé. “In overleg met de staf hebben we besloten om hem bij Jong Genk te laten wennen en groeien. Naar volgend seizoen toe zullen we de situatie herbekijken."

Enorme vista

Het lijkt erop dat Galarza mea culpa heeft geslagen en zijn fouten heeft toegegeven. In ieder geval rekent Vrancken op hem. En die jongen kan voetballen hoor. We zagen hem tegen RWDM live aan het werk en hij gaf geen enkele verkeerde pass. Zijn vista is enorm en hij heeft ook de voeten om zijn ideeën uit te voeren.

Vrancken heeft er zo een belangrijke pion bij. Na de match gaf hij al aan dat hij in de loop van het seizoen veel gaat roteren. Galarza kan zo zowel Hrosovsky als Heynen wat rust gunnen. En wie weet... Met die kwaliteiten kan hij straks zeker in aanmerking komen voor een basisplaats. Hrosovsky zal alvast niet op zijn lauweren kunnen rusten.