Bryan Heynen onthoudt na de ruime zege tegen RWDM een belangrijk punt: "Maar er zijn nog verbeterpunten"

KRC Genk is de competitie goed begonnen. Het won op het veld van RWDM meteen met 0-4. Kapitein Bryan Heynen was na de wedstrijd uiteraard tevreden.

Na een half uur maakte KRC Genk zijn 1e doelpunt van het seizoen. Daarna volgden nog 3 doelpunten en zo won Genk zijn 1e wedstrijd van het nieuwe seizoen.

Kapitein Bryan Heynen zag een belangrijk aspect in de zege van Genk. "We bleven goed geduldig", vertelde hij meteen na de wedstrijd aan Eleven Sports. "Dat is toch wel belangrijk als je tegen een laag blok speelt. Ook is het dan goed dat we 4 verschillende doelpuntenmakers hebben."

Voor Genk zijn er veel positieve zaken te onthouden, maar Heynen ziet nog wat verbeterpunten. "Bij de omschakelmomenten van de tegenstander moeten we goed opletten. Tegen RWDM kwamen 2 keer goed weg. Ook zijn er nog andere verbeterpuntjes en daar zullen we de komende week verder aan werken", besloot hij.