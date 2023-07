Genk kan twee evenwaardige elftallen opstellen: "Sterkste wat ik hier al zag"

't Is redelijk indrukwekkend wat KRC Genk zo vroeg in het seizoen al op de mat kan leggen. En dat met een elftal dat stevig hertimmerd was in vergelijking met de Europese match tegen Servette.

Het was er niet aan te zien dat sterkhouders als Hrosovsky en Mike Trésor op de bank zaten. Hun vervangers deden allemaal hun job. "Het is mooi voor de trainer dat jongens als Sor, Galarza en Ait El Hadj meteen zo'n hoog niveau halen", knikte Heynen achteraf.

De kern van Genk is enorm breed. In die mate dat ze zelfs twee elftallen kunnen opstellen die het goed zouden doen. "Iedereen is voorlopig gebleven en er zijn een paar spelers bijgekomen. Elke positie is dubbel bezet en iedereen weet wat hij moet doen. Iedereen is klaar om te starten."

Met veel wedstrijden in het vooruitzicht misschien ook geen overbodige luxe. "In de breedte is dit de sterkste kern die ik in mijn periode bij de club al gezien heb. De trainer weet dat hij op iedereen kan rekenen."