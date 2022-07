Zege bij KVM voor Van Bommel geen opluchting na 0-0 tegen Drita: "Uitvoering kan beter, wel gedisciplineerd gespeeld"

Na de 0-0 tegen Drita was het uitkijken tot wat de troepen van Mark van Bommel in Mechelen in staat waren. In de competitie werd het voor hem wel de verhoopte start. Al is er nog ruimte voor verbetering.

KV Mechelen tegen Antwerp: dat was ook Danny Buijs tegen Mark van Bommel. "Het komt niet vaak voor dat twee Nederlandse coaches het in België tegen mekaar opnemen", haalt de Antwerp-coach meteen aan op de persbabbel na de match. "We hebben nog als speler tegen mekaar gespeeld. Winnen is altijd wel leuk, het maakt niet uit of het dan tegen een Belg of een Nederlander is."

Hoe evalueert Van Bommel de prestatie van Antwerp? "We hebben niet bijzonder goed gespeeld, maar wel gedisciplineerd en op de juiste momenten maakten we een goal. Op het einde moet je vechten in deze temperaturen. Dat hebben de jongens ook gedaan. De uitvoering kan beter, maar over het resultaat ben ik tevreden."

Twee goede spitsen

De bezoekende coach opteerde er voor om Frey aan de aftrap te brengen en hem ondanks twee goals dan na 65 minuten te wisselen voor Janssen. "Waarschijnlijk zal dat nog vaker zo zijn, of omgekeerd. Ik heb twee hele goede spitsen ter beschikking. We hebben een korte voorbereiding gehad en spelen nu veel wedstrijden."

Het is wel uitkijken hoe beide aanvallers daar naar verloop van tijd op zullen reageren. "Als speler is het logisch dat je teleurgesteld bent als je niet speelt. Soms kan ik ook niet uitleggen waarom de ene wel speelt en de andere niet. Ik start met een opstelling waar ik mee denk het meeste kans te maken."

© photonews

In Mechelen pakte dat goed uit. Een opluchting, na het gelijkspel tegen Drita in de Conference League? "Als je in de competitie wint, maakt het niet uit wat je voordien gedaan hebt. Opluchting is niet het goede woord. Ik ben eerder blij dat we gewonnen hebben."

Zonder extra zenuwen naar Kosovo

"De return tegen Drita zal honderd procent een zware wedstrijd worden en ik heb begrepen dat het daar ook dertig graden is", blikte Van Bommel vooruit. "We staan niet achter, het is gewoon 0-0. Ik ben altijd zenuwachtig voor een wedstrijd, maar zal geen tikkeltje extra zenuwachtig zijn."