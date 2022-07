Vincent Kompany denkt nu ook aan winger van Antwerp

't Is intussen wel al duidelijk waar Vincent Kompany vooral zijn mosterd gaat halen. De voormalige trainer van Anderlecht kijkt vooral rond in België. Voor een extra winger gaat hij nu mogelijk aankloppen bij Antwerp.

Volgens HLN staat Manuel Benson immers op de radar van Burnley. De 25-jarige rechterflank begon zondag op de bank, maar mocht nog 25 minuten invallen. Benson zit bij Antwerp in zijn laatste contractjaar en heeft zich nog niet helemaal kunnen doorzetten bij The Great Old.

Als ze nog iets voor hem willen vangen, zullen ze hem dus nu moeten verkopen. Op dit moment is er wel nog geen concreet bod binnengekomen bij Marc Overmars.