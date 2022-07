Duidelijke wens in verband met 'man van de match' in #KVMANT: "Ik wil Michael Frey graag houden"

Weinig kans dat iemand twijfelde over de 'man van de match' in KV Mechelen - Antwerp. Michael Frey mag die titel zeker en vast voor zijn rekening nemen.

Na de investeringen die Antwerp deed om de ploeg te versterken, was het dus toch weer de clubtopschutter van vorig seizoen die zich enorm belangrijk toonde. Zijn controle voorafgaand aan de 0-1 is niet iets wat je van zo'n boomlange spits zou verwachten. Top gedaan. De afwerking was al van een zelfde kwaliteit: hoog en droog tegen de touwen.

Ereronde

Enkele minuten later mocht Frey achter de bal gaan staan. Zijn trap door het midden was risicovol, maar zo hard dat ie eigenlijk niet te houden was. De Zwitser hield de verdediging van KV Mechelen voorts danig bezig, tot hij na 65 minuten gewisseld werd en langs het vak met Antwerp-supporters passeerde voor een soort ereronde.

Heeft hij nu zijn prijs opgedreven of bewezen dat Antwerp hem maar beter kan houden? "Ik ben blij dat hij zijn prijs opgedreven heeft, want ik ben heel tevreden over hem", was het diplomatische antwoord van Mark van Bommel.

Antwerp-trainer wil Frey niet kwijt

De Nederlandse coach was wel erg duidelijk over het plan dat hij met Frey in gedachten heeft. "Er is geen onderlinge strijd, we zijn een team. Het is heel prettig dat je Michael na een uur kan vervangen door Vincent Janssen of een andere speler. Wat dat betreft ben ik daar heel blij mee. Van mij mag Michael niet weg. Ik wil Michael Frey graag houden."