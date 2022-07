Antwerp-spelers wisselen complimenten uit na overwinning bij KV Mechelen

Mekaar complimenten geven, dat gaat al makkelijker na een overwinning. Onder de Antwerp-spelers gebeurde dat dan ook bij de vleet nadat ze de volle buit hadden gepakt bij KV Mechelen.

Michael Frey liep in de schijnwerpers met zijn twee doelpunten, maar had het al snel na de match over een uitstekende lange bal van Toby Alderweireld die aan de 0-1 vooraf ging. De aanvoerder kaatste het compliment terug. "Mijn pass was nog maar twintig procent van het werk. Knap wat Michael heeft gedaan. Ik denk dat hij het fantastisch afwerkt. Wel blij dat ik daar mijn steentje in kan bijdragen."

Vertrouwen

Enkele minuten later ging de bal op de stip. Een uitgelezen kans op de 0-2 en ook dat bleek een klusje voor Frey. Radja Nainggolan loofde diens zin voor verantwoordelijkheid. "Frey vroeg me of hij de penalty mocht nemen. Dat was prima voor mij, ik vind het goed als spitsen vertrouwen hebben."

En zo gingen de drie punten mee naar de Bosuil. "Een goede teamprestatie", vond Frey. "We moeten nu zo verder doen." Het spel van Antwerp was solide, maar nog niet sprankelend. "Op Mechelen is het altijd moeilijk en de warmte speelde zeker een rol", nuanceerde Nainggolan. "Na de 0-2 kozen we om 'positief af te zien'. Veel pijn hebben ze ons op het einde niet meer kunnen doen."