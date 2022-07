Ontgoocheling maar ook strafschopdiscussie bij KV Mechelen: "Er is de scheids, er is de VAR" en "Het was niet genoeg"

Ontgoocheling bij KV Mechelen na het verlies tegen Antwerp (0-2). Een strafschopdiscussie kwam er ook aan te pas, want over de fout die ertoe leidde dat de bal op de stip ging, kon wel wat geredetwist worden.

Een nederlaag dus bij het officiële debuut van trainer Danny Buijs. "Uiteraard zijn we teleurgesteld. Ik heb ook wel genoten. Als je op het veld komt en je ziet al dat volk zitten in het stadion, geeft dat je een lekker gevoel. Je vraagt je dan ook in spanning af of het eruit gaat komen wat je wil doen en of je goed voor de dag komt. Je wil de supporters blij maken. Alleen lukt dat niet altijd in de sport. Dat is het enige vervelende aan dit vak."

Inderdaad, want eerst was er al de 0-1 van Frey. Slecht verdedigd, vond Buijs. Enkele minuten later floot Erik Lambrechts penalty voor een fout van Dries Wouters. Dat was achteraf toch wel een thema. "De ene geeft 'm wel en dan de andere geeft 'm niet. Wij moeten zelf kijken wat we daar beter kunnen doen", maakte Buijs er nog geen heikel punt van.

© photonews

"Je ziet dat Dries uit evenwicht wordt gebracht en daardoor misschien een tikkeltje te laat komt", oppert Sandy Walsh. "Is het genoeg voor een penalty? Als Mechelen-speler ga je sowieso 'neen' zeggen, maar ik denk dat de neutrale toeschouwer het ook geen penalty vond. De scheids is er, de VAR is er: er zijn genoeg scheidsrechters om die beslissing te nemen."

Het gebeurde in de richting van de linkerkant en daar liep uiteraard ook Nikola Storm. "Ik stond er net achter. Ik denk dat het een beetje fifty-fifty was. Ik denk dat de VAR op dat moment ook niet ingrijpt omdat ze iets hebben van: "Het kan misschien wel"." KV dus 0-2 achter bij de rust. Buijs wisselde Vanlerberghe, want die stond al met geel. "Wij moesten ruimtes gaan weggeven, dat was het riskeren niet waard."

© photonews

Het was dan maar denken aan het scenario van vorig jaar (0-2 werd toen nog 3-2)? "Je moet er altijd in blijven geloven", lacht Storm. "Vorige week tegen Wolfsburg kwamen we 0-4 achter en werd het ook nog spannend. Ik had niet echt het gevoel dat we onder lagen. Zij pakten hun momentjes. Het is zuur voor ons, want ik had wel het gevoel dat er meer in zat."

Door het uitblijven van de aansluitingstreffer was het moeilijk om het geloof te houden. "Je weet dat je het kunt proberen om te keren als je één doelpuntje scoort, zeker met de steun van het publiek. Het bleef duren en uiteindelijk is het er niet van gekomen. Je pusht nog door een centrale verdediger naar voren te sturen, maar het was niet genoeg. Het zijn leermomenten voor de volgende weken", besluit Walsh.