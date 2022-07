Alderweireld maakte indruk op analist: "Meteen een glansrol voor hem"

Niemand hoeft zich zorgen te maken over de meerwaarde van Toby Alderweireld voor Antwerp. De Rode Duivel bewees in zijn eerste officiële match meteen waar hij voor staat.

De prachtige assist op Frey was de kers op de taart, maar tegen KV Mechelen stuurde Alderweireld zijn kompanen ook zodanig dat er amper doorkomen aan was. "Chapeau hoe Antwerp eenvoudig die match kon doodmaken. Ook dat is een kunst, na zo'n 0-2-voorsprong een match uitspelen zonder nog één kans weg te geven of energie te verspillen", aldus Patrick Goots in GvA.

"Met voor mij ­Alderweireld in een glansrol. Hoe hij de defensie stuurde, dat was indrukwekkend. Antwerp heeft nu iemand achteraan die een natuurlijke leider is, die perfect een organisatie kan neerzetten, bijsturen én vasthouden.”