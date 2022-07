Frey maakte statement met zijn twee goals: "Concurrentie? Ik zie niet in waarom ik de kop zou laten hangen"

'Bring it on', moet Michael Frey gedacht hebben. De spits zag deze zomer Vincent Janssen arriveren bij Antwerp en wist dat hij er een serieuze concurrent bij had. Maar wie stond er in de basis bij het seizoensbegin? En wie scoorde er twee keer?

Frey deed nadien alsof het de normaalste zaak van de wereld was, al was hij wel trots op zijn eerste doelpunt. "Alderweireld gaf een fantastische lange bal, ik maakte de slimme loopactie, een mooie controle en kapte goed uit. Ik plaatste de bal mooi binnen. De penalty schoot ik gewoon keihard in", aldus Frey. De Zwitser is gewend om te knokken, op en naast het veld. Op de stage werd al duidelijk dat de concurrentie van Janssen hem alleen maar meer motiveerde. “Ik zie ook niet in waarom ik de kop zou laten hangen”, aldus Frey. “Hoe groter de club, hoe meer concurrentie. Dat hoort erbij. We spelen allemaal voor Antwerp en hebben het zelfde doel. Persoonlijke doelstellingen komen op de tweede plaats. Het spreekt voor zich dat ik zo veel mogelijk wil spelen. Eventuele aanbiedingen zal ik bekijken, maar ik ben nog altijd hier en voel me happy.”