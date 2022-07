Vertrek van Nikola Storm is voorlopig nog niet voor meteen: "Dit was niet mijn afscheidsmatch bij KV Mechelen"

Voorlopig is Nikola Storm nog altijd speler van KV Mechelen. Zijn afscheidsmatch was het ook zeker niet tegen Antwerp.

"Neen, dit was niet mijn afscheidsmatch bij KV Mechelen", bevestigt Storm dat hij wellicht in de volgende wedstrijden van Malinwa nog in actie komt. "Het is nog te zien hoe het loopt. Uiteindelijk ben ik ook tevreden hier. We zien wel wat er komt."

De linkerflankspeler verzekert de supporters dat hij zich volledig zal geven zolang hij KV Mechelen-speler is. "Mijn focus ligt volledig hier. Vanaf het moment dat ik op het veld kom tot ik eraf ga, doe ik alles voor Mechelen. Dat gaat niet veranderen."

Geen recente ontwikkelingen

Dat klinkt toch al anders dan enkele weken geleden, toen Storm zijn mening uitte over een eventuele transferprijs; Op dat vlak is er ook weinig nieuws te melden. "Er zijn geen recente ontwikkelingen. Het is nog een beetje afwachten. Ik ziet hier goed en we zien wel wat de komende weken brengen."