Vrancken na nederlaag tegen Club Brugge: "De ontgoocheling was groot want je verdient hier niet te verliezen"

Wouter Vrancken verloor in de slotminuten een puntje op het veld van landskampioen Club Brugge. "We halen weinig negatieve dingen uit deze wedstrijd"

"Eerst en vooral proficiat aan Club Brugge met de drie punten. Verder wil ik mijn felicitaties aan mijn eigen kern geven. Op het veld van Club Brugge en in een vol stadion zo'n kwaliteit op de mat brengen is ongelofelijk knap. De mentaliteit, energie en gedrevenheid van Genk zat top vandaag. De ontgoocheling was groot want je verdient hier niet te verliezen. Mignolet houdt hen meer dan recht."

Genk verdiende een overwinning volgens Vrancken, maar het verliest niet dankzij de VAR: "Ik ga niet klagen over de penaltyfase want op het eerste zicht lijkt het me ook penalty. Het had gewoonweg niet mogen gebeuren maar dat zijn situaties waar we het individueel met de jongens over moeten hebben."