Nieuwkomer Adingra bezorgt Union punt op het veld van STVV na pareltje

STVV en Union hebben hun eerste wedstrijd van het seizoen met een gelijkspel afgesloten. STVV stond lange tijd voor en leek het ook te halen maar Adingra zorgde ervoor dat de vice-kampioen toch nog met een punt huiswaarts kon keren.

Vice-kampioen moet het dit seizoen zonder onder meer Nielsen en Undav rooien en ook Felice Mazzu heeft de club verlaten. Karel Geraerts koos daarm voor nieuwkomer Eckert naast Dante Vanzeir. Eckert komt net zoals Undav van de Duitse lagere regionen, klaar voor een nieuw Undav-verhaal? Bij STVV koos Hollerbach voor Kagawa mee in de spits naast Hayashi.

Gretig STVV

STVV begon gretig aan de partij maar probeerde in de beginfase de aanvallers te bereiken met lange ballen. De grote defensie van Union kon wel leven met die tactiek en zorgde ervoor dat de thuisploeg lang niet gevaarlijk kon zijn.

De eerste kans van de partij was voor de bezoekers maar Burgess kon een vrije trap niet voorbij Schmidt koppen. Enkele minuten later lukte dat Hayashi wel. Hij kreeg een perfecte voorzet van Hashioka en kopte onhoudbaar voorbij Moris. Net zoals vorig jaar moet STVV ook nu het niet van het balbezit hebben maar weten ze wel te scoren.

© photonews

Union had moeite met het vinden van hun spitsen. Vanzeir werd meermaals diepgestuurd maar kwam vaak net tekort. Eén keertje lukte het hem wel maar Al-Dakhil voorkwam met een ultieme sliding dat Vanzeir kon afwerken.

Nieuwkomers tonen zich

In de tweede helft zagen we ook de nieuwe Eckert zich een keertje tonen. Hij maakte ruimte voor zichzelf door zich los te rukken bij Al-Dakhil maar zijn schot ging net naast.

Met nog 20 minuten te gaan liet Adingra zich zien op de counter. Hij had veel ruimte voor zich, omspeelde Konaté met een panna en hield dan twee STVV-verdedigers aan de praat om het leer in de rechterbovenhoek via de paal in doel te trappen. Een fantastische binnenkomer voor de Ivoriaanse huurling van Union.

© photonews

Nog veel spanning in het laatste kwartier maar weinig doelpogingen. Hayashi raakte de bal volledig verkeerd oog in oog met Schmidt en Vanzeir vond vaker het zijnet dan een ploegmaat bij zijn voorzetten.

In het slot kreeg STVV nog een vrije trap in het halve maantje en moest Moris zich nog tot matchwinnaar kronen door de rebound van Bauer als een kat op de lijn te redden.

Beide ploegen leken wel te kunnen leven met een punt. Bij STVV zullen ze de topploegen nog regelmatig pijn doen in het eigen stadion en Union heeft duidelijk nog wat tijd nodig om iedereen in te passen en Nielsen te doen vergeten op het middenveld.