Union haalt achterstand op maar trainer Geraerts niet tevreden: "Ik win graag"

Karel Geraerts heeft zijn vuurdoop als trainer in eerste klasse niet kunnen winnen. Op het veld tegen STVV speelde Union 1-1 gelijk.

Na een lastige eerste helft waarin Union 1-0 achter kwam na een knap kopbaldoelpunt van STVV, kwam Union in de tweede helft toch langszij dankzij een prachtig doelpunt van nieuwkomer Adingra. Op het einde was er nog een ultieme kans van Bauer maar Moris bracht redding op de lijn.

Ondanks het nipte vermijden van een nederlaag was Karel Geraerts geen tevreden coach na afloop voor de camera van Eleven. "Ik win graag dus ik ben altijd ontgoocheld als ik dat niet doe. Onze eerste helft was niet goed, we waren niet stevig genoeg in de duels. De tweede helft was dan weer veel beter, we wonnen de duels en komen verdiend terug. En daarna kan alles eigenlijk. We gingen voor het tweede doelpunt, zij loerden op de couner. Alles bij elkaar is 1-1 een terechte utislag", klinkt het.

Moris heeft geen bal moeten pakken

Op het veld van STVV voetballen is geen cadeau en dat besefte Geraerts achteraf maar al te goed: "Het is geen cadeau om de seizoensopener hier te komen spelen op het kunstgras. Ze zijn heel fysisch en hebben goede voetballer. Daarom ben ik wel fier op wat de jongens gebracht hebben. En eigenlijk heeft Moris geen bal moeten pakken, buiten op het einde en het tegendoelpunt", besluit de trainer van Union.