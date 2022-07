Tevredenheid maar ook twee fases die STVV-coach op de maag liggen: "Dat verandert de perceptie"

Tevredenheid mocht er zijn na een eerste behaalde punt. Toch waren er twee fases die de STVV-coach nog wel even zullen bijblijven.

"Ik kan best leven met dit gelijkspel", reageert trainer Bernd Hollerbach op het behaalde resultaat van zijn Kanaries tegen Union. "Het is natuurlijk wel wat zuur als je in de slotfase nog zo dicht bij die 2-1 komt. Dat verandert toch enigszins de perceptie na deze wedstrijd."

STVV en Union maakten er een echte strijd van. "Beide ploegen brachten heel fysiek voetbal, met pittige duels. Er is veel gelopen. Het was een stevig gevecht. We kennen de kwaliteiten van de tegenstander. We weten dat Union een sterke ploeg is, dus die 1-1 is zeker wel oké."

Te naïef bij 1-1

Al betekent dat ook wel dat Sint-Truiden een doelpunt moest incasseren. Daar was Hollerbach niet over te spreken. "De manier waarop we de gelijkmaker slikken, bevalt me niet. In die fase waren we te naïef. Dat zou niet mogen gebeuren."