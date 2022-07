Senne Lynen na 8 maanden blessureleed opnieuw speler van Union: "Dit is genieten"

Senne Lynen zit al sinds 2020 bij Union en begon ook vorig seizoen als titularis bij de vice-kampioen maar liep begin oktober een blessure op waardoor zijn seizoen meteen gedaan was. Vanavond maakte de middenvelder zijn rentree bij Union.

Als titularis speelde Lynen vorig seizoen nog in een middenveld met Nielsen en Marcq. Deze keer was het met Teuma en Lazare. Het is duidelijk dat Union Casper Nielsen miste tegen STVV maar de comeback van Senne Lynen was wel een reden om tevreden te zijn.

"Het was een heel speciale wedstrijd", opent Lynen voor de camera van Eleven na de wedstrijd. "Stress had ik niet maar het was wel speciaal. Eigenlijk gewoon puur genieten om opnieuw voor de supporters te kunnen voetballen voor Union", vertelt hij na het 1-1 gelijkspel.

"Nog wel wat werkpunten"

De vice-kampioen had het niet onder de markt tegen STVV, vooral niet in de eerste helft en dat zag Lynen ook: "Zo'n eerste wedstrijd van het seizoen is altijd lastig. Er zijn nog wel wat werkpunten, vooral de duels en de tweede bal, maar in de tweede helft deden we het beter. Uiteindelijk was de 1-1 terecht langs beide kanten want we hadden op het einde allebei nog wel kansen", besluit de in Borsbeek geboren middenvelder.