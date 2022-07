OHL neemt na enthousiaste start van de Kerels commando volledig over en pakt meteen drie punten

OHL heeft meteen drie punten gepakt op de openingsspeeldag. Nochtans kwam de enthousiaste start van de Kerels, maar die moesten het commando steeds meer uit handen geven naarmate de wedstrijd vorderde.

Weinig voorspellingen met grote verwachtingen over KVK, maar dat hield de Kerels niet tegen om er volle bak tegenaan te gaan. De Kortrijkzanen hadden er van bij de aftrap zin in en zetten goed druk. Wat dat opleverde? Balbezit van liefst 65% in de eerste 25 minuten, maar geen doelpunt. Mbayo nam Cojocaru wel onder vuur. De nieuwe Roemeense OHL-doelman tikte zijn knal over doel.

Dat was meteen ook het grootste gevaar, want de bezoekende defensie bleek wel - soms met meer geluk dan kunde - bestand tegen de druk. In het tweede deel van de eerste periode bracht OHL een stuk meer evenwicht in de partij en stak het af en toe de neus aan het venster. Ook bij de bezoekers gingen de goede intenties eerst nog zonder al te veelvuldige concrete dreiging gepaard.

Wedstrijdbeeld gekanteld

Het wedstrijdbeeld was wel zodanig gekanteld dat OHL duidelijk de betere ploeg was in de tweede helft. Thorsteinsson dacht dat al snel te vertalen op het scorebord: de IJslander mikte tegen de staak. Eens dat hachelijke momentje overleefd, volgde weer een periode waarin KVK het defensief beter voor mekaar had. Weliswaar niet zonder moeite, want OHL bleef drukken.

Maertens en Al-Tamari maken de goals

Het mantra van 'de aanhouder wint' kon weer worden bovengehaald. Met nog ruim een kwartier op de klok kraakte de thuisverdediging dan toch. Op een voorzet van Patris werd Maertens aan de tweede paal uit het oog verloren en die knalde in één tijd genadeloos tegen de touwen (0-1). Al-Tamari maakte het in de extra tijd helemaal af na een knappe ren (0-2).

