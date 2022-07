Karim Belhocine al licht onder druk? "Normaal dat supporters ontgoocheld zijn na nederlaag"

Veel zal dit seizoen niet nodig zijn opdat trainers onder druk komen. Al is het bij één nederlaag wel héél snel. Karim Belhocine zit niet in de meest comfortabele positie bij Kortrijk.

Het wedstrijdbegin was nochtans veelbelovend. Kortrijk ging er volle bak tegen aan en zette hoog druk, maar dat viel na 25 minuten weg en het resultaat was navenant. "Het is moeilijk om een thuisnederlaag te aanvaarden, maar we moeten kijken naar de goede dingen. Sissoko deed het bijvoorbeeld goed in zijn rol op het middenveld."

Opvallend dat Belhocine Sissoko aan de aftrap bracht en niet Benchaib. "De kwestie is niet Sissoko of Benchaib. Benchaib, Keita en Sissoko kunnen ook met zijn drieën op het middenveld spelen. Benchaib heeft wel meer vrijheid nodig, terwijl Sissoko een meer defensief ingestelde speler is."

Kritiek van supporters

Positieve dingen of niet, het resultaat stond er natuurlijk wel. Na het laatste fluitsignaal riepen zelfs een aantal supporters al 'Belhocine buiten'. Het was niet te horen in het hele stadion en het waren er misschien maar een paar tientallen, maar het is niet lekker als je na speeldag 1 al niet heel stevig op je stoel zit. Zeker niet in een seizoen met drie zakkers.

Belhocine wou er logischerwijs niet heel veel over kwijt. "Dat is normaal, dat is het leven van een supporter. Het is normaal dat supporters ontgoocheld zijn na een nederlaag."