KVK begonnen met nederlaag maar Mbayo komt met zéér positief relaas en spitsbroeder wil topschutter worden

KVK is aan de competitie begonnen met een nederlaag. Aan positivisme geen gebrek echter bij Mbayo en zijn spitsbroeder voorin.

Dylan Mbayo was één van de meer bedrijvige jongens op het veld in het eerst half uur. "Het was een redelijke match van mezelf. Ik heb hier en daar een paar kansen gecreëerd en geprobeerd de vrije man te vinden. In de eerste helft viel dat mee, in de de tweede helft kreeg ik het fysiek iets moeilijker. Ik was niet de enige die na rust uit de wedstrijd verdween. Als ploeg was het dan iets minder."

Desondanks vond de Belg met Congolese roots dat KVK recht had op meer. "Ik denk dat iedereen die de match gezien heeft, zag wie de betere ploeg was. Wij verdienden eigenlijk om te winnen, maar het is de efficiëntie die telt", verloor hij de tweede periode even uit het oog. "De tweede helft was minder", erkende Mbayo nadien wel. "Maar qua kansen was het gelijkop. Dan zie je dat Leuven het afmaakt en wij niet."

Geen druk

De buitenwereld zal nu misschien fluisteren dat Kortrijk zeker volgend weekend moet winnen bij Seraing. "Er is nog een lange weg te gaan. Er is geen druk. We moeten gewoon naar onszelf kijken. Wat mensen over ons zeggen, zeggen ze. Het is niet dat we nu al niet wilden winnen. We hebben de kansen niet afgemaakt en Leuven wel. We weten wat we kunnen."

© photonews

Ook een optimistische boodschap van Habib Guèye. De Franse Senegalees kon tegen OHL de netten niet doen trillen, maar hoopt aan het einde van het seizoen met de topschutterstitel te pronken. "Hoeveel doelpunten daarvoor nodig zullen zijn, kan ik nog niet zeggen."

Pleidooi voor hoge pressing

Guèye hield ook een pleidooi om met Kortrijk hoog druk te zetten. Tegen OHL viel die druk weg naarmate de match vorderde. "Hun balcirculatie was goed. Daardoor moesten we in een laag blok gaan spelen, maar ik heb liever dat we de tegenstander hoog vastzetten zoals in het begin van de wedstrijd. Het vergt wel wat van het team, maar het is het beste voor Kortrijk om het zo te doen."