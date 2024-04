Duidelijke boodschap voor Fink bij STVV: "Hopelijk krijgen we daarop een antwoord"

STVV verloor dinsdag met 0-2 van KAA Gent. Het was al een eeuwigheid geleden dat er op Stayen nog eens verloren werd.

De Europese droom van STVV, als die er al was, is met de nederlaag tegen KAA Gent van dinsdag helemaal weg. Al zullen ze op Stayen meer naar een andere statistiek kijken, dan jammer vinden dat er geen Europees ticket komt.

“Ik denk dat ze het bij STVV meer jammer vinden dat hun ongeslagen reeks op Stayen is afgebroken. Sinds de 0-4 in oktober tegen Union hadden ze thuis niet meer verloren”, klinkt het bij Stef Wijnants in Het Belang van Limburg.

“Het is spijtig dat die mooie reeks eindigt ondanks zo een goede wedstrijd. Want STVV was toch zeker de evenknie van AA Gent en had minstens een gelijkspel verdiend.”, is de analist nog overtuigd van deze match.

STVV heeft nog vijf wedstrijden voor de boeg, waar de druk nu helemaal van af is. Wijnants is dan ook duidelijk wat de trainer van de Kanaries de komende weken nog kan doen.

“Ik zou Fink aanraden om vanaf nu een aantal spelers grondig door te testen. Zijn jongens als Dumont, Bertaccini en Ananou goed genoeg met het oog op volgend seizoen? Daar krijgen we in de komende weken hopelijk een antwoord op.”