Deze Anderlecht-speler zal de woorden van Riemer niet echt geapprecieerd hebben: "Niet gekomen om in de tribune te zitten"

Brian Riemer gunde Colin Coosemans tegen Cercle Brugge zijn eerste 45 minuten in bijna drie jaar Anderlecht. Intussen zat er een andere doelman zijn frustraties te verbijten. De in de winter gehaalde Mads Kikkenborg zal wel wat groen gelachen hebben.

Kikkenborg is het niet gewend om op de bank te zitten, maar de pikorde is momenteel duidelijk bij paars-wit. De jonge Deen is pas derde doelman. En daar heeft hij het moeilijk mee.

Riemer zei woensdag nog dat Coosemans de tweede beste doelman in de selectie is. Woorden die hard zullen aangekomen zijn bij Kikkenborg. "Ik ben hier niet gekomen om op de bank te zitten of zelfs op de tribune te zitten", zei hij onlang nog in een interview met Tipsbladet.

"Ik had op meer gehoopt, maar ik blijf hard werken. Ik zie dat ik mijn beste niveau terugvind op training na een paar moeilijke weken."

De integratie zal ook wel meespelen. Het is voor de eerste keer dat hij Denemarken verliet. "Voorlopig verblijf ik in een hotel. Ik had ook een Airbnb. Er zijn nogal wat praktische zaken te regelen. Het was een schok om voor het eerst in het buitenland te spelen."

"Maar stel je niet voor dat ik elke avond thuis zit te huilen. Ik kon rekenen op de hulp van andere Denen, vooral van mijn voormalige teamgenoot Anders Dreyer, met wie ik ook op de middelbare school zat. Dankzij hen voel ik me minder eenzaam."