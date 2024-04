Is een (v)echtscheiding in de maak? 'Barcelona biedt Frenkie de Jong aan bij deze grootmachten, maar... speler is zelf niét op de hoogte'

FC Barcelona gaat wederom leuren met Frenkie de Jong. De Catalaanse grootmacht wil van de Nederlander af. En dat is niét naar de zin van de speler zelf.

Herhaalt de geschiedenis zich? Ook twee seizoenen geleden deed FC Barcelona er alles aan om Frenkie de Jong te lozen. De 26-jarige middenvelder is dé grootverdiener in La Liga. Zijn vertrek zou de boekhouding van Barça héél goed uitkomen.

Joan Laporta laat er dan ook geen gras over groeien. De voorzitter van Barcelona zat zelfs al samen - achter de rug van de speler om - met PSG en Bayern München. Beide grootmachten polsten in het verleden al naar de Jong, maar de Nederlander had ook toen al geen zin in een verhuis.

Photonews

Al liggen die kaarten eigenlijk nog steeds hetzelfde. SPORT weet dat de Jong ondertussen wél op de hoogte is gebracht van de beslissing van Barça, maar de middenvelder is niet van plan om mee te werken. Bovendien weet de 54-voudig Nederlands international héél goed dat hij niet op de bank terecht zal komen.

Ook Barcelona beseft dat zo'n move kapitaalsvernietiging zou zijn. Met andere woorden: alle partijen bevinden zich in een patstelling. Al laat Bayern zich niét kennen. Der Rekordmeister heeft namelijk al een eerste voorstel richting de (entourage van) de Jong gestuurd.

Wat wil FC Barcelona verdienen aan Frenkie de Jong?

De Nederlander heeft nog een contract tot medio 2026 in Camp Nou. Transfermarkt schat de marktwaarde van de Jong op zo'n zeventig miljoen euro, maar Barça is tevreden als er zestig miljoen euro tafel verschijnt. Op voorwaarde dat ook de Jong zelf wil luisteren…