Analist legt uit waarom de vernedering op Club Brugge geen ramp hoeft te zijn voor KRC Genk

KRC Genk ging woensdagavond met de billen bloot op bezoek bij Club Brugge. De troepen van trainer Wouter Vrancken verloren met 4-0.

Het was een bedrukt gezicht van voorzitter Peter Croonen in de tribune dat bij elk van de drie doelpunten van Club Brugge in beeld gebracht werd. KRC Genk was in het Jan Breydelstadion gewoon nergens.

“In vijf dagen is KRC Genk van de hemel neergedaald tot in de hel. Van het allerbeste voetbal wat we zaterdag gezien hebben tegen Anderlecht bleef op Jan Breydel niets meer over. Vooral de tweede helft was afzichtelijk slecht”, zegt analist Stef Wijnants in Het Belang van Limburg.

Naar wie je ook keek, ze gaven gewoon niet thuis. De Limburgers konden op geen enkel moment een vuist maken en de nodige intensiteit opbrengen. “Kortom: het schudde en schortte langs alle kanten. Anderzijds moet ook gezegd worden dat Club Brugge heel sterk was.”

Geen ramp

Al trekt Wijnants ook de conclusie dat je hier niet al te zwaar aan moet tillen. “Deze nederlaag hoeft evenwel geen ramp te zijn. Maar dan moet er zondag thuis wel gewonnen worden. De derde plaats - is nog altijd perfect haalbaar.”

Toch zal Genk dan wel een potje straffer voor de dag moeten komen. “Zondag zal toch in het teken staan van revanche. Niet zozeer in de uitslag, maar wel in de prestatie. Want in Brugge kwam dit Genk toch handen en voeten tekort”, besluit Wijnants.