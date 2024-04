Cruciale overwinning had zijn gevolgen voor coach: "Had ook 8-8 kunnen worden, ben tien jaar ouder geworden"

RWDM won op bezoek bij KV Kortrijk een erg belangrijk duel in de strijd tegen degradatie met 2-4. En dus komen de barrages stilaan dichterbij voor de Brusselaars. De match tegen Kortrijk was wel absoluut niet voor hartlijders.

"Ik ben tien jaar ouder geworden tijdens deze match. Het was een heel lastige wedstrijd om mee te maken, het had alle kanten uit kunnen gaan. Het was vechten op het einde, voor ons uiteindelijk buigen zonder breken."

"Kortrijk had kunnen winnen, maar het had ook gewoon 8-8 kunnen zijn", aldus Yannick Ferrera in zijn analyse na de 2-4 overwinning van RWDM op bezoek bij KV Kortrijk. "Het was een mooi spektakel voor iedereen."

"Ik ben dan ook heel blij en fier, maar we moeten nederig blijven. Pas dan kunnen we beter worden. Op dit moment loopt het goed, maar het voetbal kan je snel terug met de voeten op de grond zetten dus moeten we zelf met de voeten op de grond blijven."

Nog niets in handen volgens Yannick Ferrera

"We hebben alles moeten geven en enorm veel moeten vechten. We weten dat we nog nergens staan", aldus nog de coach van RWDM. Die beseft dat volgende week cruciaal kan zijn in de strijd om minstens de barrages.

"Het is nog niet gedaan voor ons. En ook voor Kortrijk is het seizoen zeker nog niet voorbij. Er is nog veel mogelijk de komende drie wedstrijden, het is aan ons om nuchter te blijven en de druk te blijven weerstaan."