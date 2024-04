Eerste goal sinds 30 januari én toptransfer: Nicky Hayen velt oordeel over Igor Thiago

Igor Thiago heeft eindelijk nog eens de weg naar doel gevonden. De Braziliaan en iedereen bij Club Brugge was bijzonder tevreden voor hem.

Al van 30 januari tegen KV Kortrijk was het geleden dat Igor Thiago de netten nog eens deed trillen. Hij versierde kort daarna zijn recordtransfer van 37 miljoen euro naar Brentford. Toch panikeerde de Braziliaan niet.

"Om te scoren heb je soms tijd nodig. Maar goals komen altijd als je relaxed bent, dat is nu gewoon het voetbal. Ik heb nooit het vertrouwen verloren, ik weet dat ik rustig moet blijven. Ik voelde geen druk na mijn transfer, want ik ben sterk in mijn hoofd."

Hayen deelt complimenten uit aan Thiago

Coach Nicky Hayen was bijzonder lovend over Thiago. "Het is iemand die de sfeer in de groep houdt en altijd goedgezind is. Hij probeert zichzelf altijd op te peppen en dan zie je waartoe hij in staat is."

"We hebben nooit het geloof in hem opgegeven en dan krijg je dit als antwoord terug", vulde Hayen nog aan. Niet dat Thiago de afgelopen weken onzichtbaar was, integendeel. Scoren lukte gewoon niet meer.

"Hij heeft nooit getwijfeld en altijd heel belangrijk geweest voor de ploeg met zijn werkkracht en de ruimtes die hij trekt voor anderen. Het is natuurlijk altijd leuk als hij zelf eens kan scoren", stelde Hayen nog.