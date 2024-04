Daar is de bevestiging: Atalanta-directeur is duidelijk over toekomst van Charles De Ketelaere!

Charles De Ketelaere zal ook volgend seizoen voor Atalanta BC voetballen. De Italianen willen de aankoopoptie lichten en de Rode Duivel ook gewoon aan boord houden. De voorbije weken en maanden werd duchtig gespeculeerd over de toekomst van Charles De Ketelaere. De Rode Duivel is eigendom van AC Milan en wordt gehuurd door Atalanta BC. La Dea gaat de aankoopoptie van 26 miljoen euro lichten. Voor de volledigheid: bovenop de huurprijs van drie miljoen euro zal het totaalbedrag voor zijn transfer 29 miljoen euro bedragen. Dan restte de vraag: blijft hij ook effectief bij Napoli? Het is namelijk geen geheim dat enkele Engelse clubs bereid zijn om veertig miljoen euro op tafel te leggen voor de aanvaller. "Ik zou De Ketelaere aanraden om zijn huis in Bergamo te houden", aldus Luca Percassi in de Italiaanse media. "Het is niet alleen een heel mooie stad. Hij zit er ook uitstekend om te voetballen." (knipoogt) Blijft Charles De Ketelaere bij Atalanta BC? Met andere woorden: het officiële nieuws moet nog naar de buitenwereld worden gestuurd, maar de algemeen directeur van Atalanta is héél duidelijk. De Ketelaere gaat helemaal nergens naartoe.



