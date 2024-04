Is dit de doodsteek voor het stadiondossier? Raad van State verwerpt cassatieberoep van Club Brugge

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Het stadiondossier blijft een ware calvarietocht voor Club Brugge. De Raad van State heeft vandaag het cassatieberoep van blauw-zwart verworpen. Al hoeft dit (opnieuw) geen eindpunt te zijn.

Club Brugge probeert al sinds 2007 een nieuw stadion neer te poten. Het is de bedoeling dat er binnenkort een tempel met 40.000 zitjes komt op de huidige site van het Jan Breydelstadion.

De procedure is echter allesbehalve een avondwandeling. We schrijven ondertussen zeventien jaar later. Club Brugge heeft nog steeds géén toestemming om te bouwen.

© photonews

Ook vandaag kreeg blauw-zwart slecht nieuws. De Raad van State heeft het cassatieberoep tegen de weigering van de Omgevingsvergunning nietig verklaard. Al hoeft dat niet het einde van het verhaal te betekenen.

Club Brugge bleef in de tussentijd niet bij de pakken zitten en diende inmiddels al een nieuwe aanvraag in. In die aanvraag werd rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Wanneer speelt Club Brugge in een nieuw stadion?

"De procedure is inderdaad lopende", bevestigt Club Brugge. "Er is momenteel nog geen antwoord. We hopen ten laatste op negentien juni een vergunning te krijgen om de bouw van het stadion te starten."