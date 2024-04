Is het tij gekeerd bij Union? "Hebben heel wat shit over ons gekregen"

Union lijkt net op tijd het tij gekeerd te hebben. De koppositie waarmee ze de play offs gestart zijn, zijn ze kwijt. Maar ze zitten nog wel in de titelrace.

Veel negativiteit

Voor aanvang van de wedstrijd op het veld van Antwerp stond Union 6 punten in het krijt tegenover Anderlecht. Na een 0/12 moest Union snel punten pakken om de voeling met de de leider niet helemaal te verliezen.

"Het waren enkele lastige weken", geeft Union-trainer Alexander Blessin meteen toe op de persconferentie na de wedstrijd. "Er was veel negativiteit, zowel van binnen als van buiten de ploeg. IN voetbal kan het niet altijd positief gaan."

"Daarom", gaat hij verder, "moesten we het even wedstrijd per wedstrijd bekijken in plaats van naar de bigger picture te kijken. De focus op de volgende match leggen, om die zo goed mogelijk voor te bereiden", verklaart hij.

Puertas de blikopener

Even naar de wedstrijd, waar het toch lang wachten was op grote kansen. Pas in de tweede helft kwam er groot doelgevaar. "We hebben al enkele weken moeite om te scoren. Dan is een specialist op stilstaande fases zoals Puertas een echt geschenk. Het werkte als een blikopener."

Winnen op het veld van Antwerp is niet elke ploeg gegeven. "Eindelijk toch wel een beetje na die 0/12. Ik ben ook blij voor Moris dat hij zijn netten schoon heeft kunnen houden want hij heeft de voorbije weken heel wat shit over he gekregen", besluit blessin.