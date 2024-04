Vincent Euvrard schat kansen van Zulte Waregem in om toch nog te promoveren

Zulte Waregem had hoge verwachtingen voor het voorbije seizoen in de Challenger Pro League. Het heeft nog een kansje om de promotie te pakken.

Bij Zulte Waregem staken ze voor de start van het seizoen niet onder stoelen of banken dat ze in de Challenger Pro League de titel wilden pakken om opnieuw naar de Jupiler Pro League te pakken.

Dat lukte niet. Essevee werd vijfde, op drie punten van de tweede plaats die ook een rechtstreeks ticket naar de Jupiler Pro League betekende. Die plek werd ingenomen door Dender.

Zulte Waregem kan nu nog via de Promotion Play-offs proberen de terugkeer naar de hoogste afdeling te forceren, maar dat wordt geen gemakkelijke opdracht.

Die drie punten die Essevee te kort had, komen zuur aan bij trainer Vincent Euvrard. “Ik kan je wel een paar wedstrijden opnoemen waar we die drie punten hadden kunnen pakken die ons rechtstreekse promotie hadden bezorgd”, vertelt hij bij Focus/WTV.

“Anderzijds moeten we ook de hand in eigen boezem steken en toegeven dat onze prestaties in 2024 en zeker onze resultaten niet goed genoeg waren om die top twee te bereiken.”

Nu moet Essevee eerst voor Lommel. “Natuurlijk over twee wedstrijden zal het altijd van details afhangen, zeker met ploegen die heel sterk aan elkaar gewaagd zijn. Zoals het is bij deze twee ploegen. Je kan een scheve situatie rechtzetten maar er moet ook niet teveel fout gaan in één wedstrijd want dan kan het ook afgelopen zijn meteen.”