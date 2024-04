Philippe Albert spreekt klare taal na blunders van Anthony Moris: "Of hij moet vervangen worden?"

Union SG won nog geen enkele wedstrijd in de Champions' Play-offs. Heel wat spelers gingen al in de fout, onder wie vooral ook doelman Anthony Moris.

Het zijn bizarre tijden voor Union SG. De leider na de reguliere fase van de Jupiler Pro League bakt er in de play-offs plots niets meer van. Vier wedstrijden leverden de troepen van trainer Alexander Blessin evenveel nederlagen op.

Ook doelman Anthony Moris, tijdens de competitie nochtans een heel betrouwbaar sluitstuk, ging tijdens de nacompetitie al meerdere keren in de fout. Zijn laatste miskleun, bij een uittrap tegen Hugo Vetlesen van Club Brugge, was voor velen de spreekwoordelijke druppel.

Het is dan ook uitkijken of Blessin ingrijpt en zijn doelman tegen Royal Antwerp FC op de bank zet. Analist Philippe Albert spreekt in La Tribune op de RTBF alvast klare taal over een mogelijke wissel bij de Brusselaars.

Moris niet vervangen

“Je hebt spelers die sinds het begin van de play-offs niet deden wat ze moesten doen niet vervangen, dan moet je dat ook niet doen met Moris”, is zijn analyse heel erg duidelijk. “Hij moet alleen hopen dat zijn ploeg snel hun vorm terugvindt, anders zijn ze de titel helemaal kwijt.”

Union SG leek dit seizoen dichter dan ooit bij de titel te staan, maar op dit moment worden vooral RSC Anderlecht en Club Brugge de meeste kansen om landskampioen te worden toegedicht.