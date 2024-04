📷 Jawadde! 'Jude Bellingham weet ook heel goed te scoren naast het veld'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Engelse en Spaanse pers volgen Jude Bellingham van heel dichtbij op. En dat gaat een pak verder dan enkel zijn voetbaltalent.

Jude Bellingham verkaste afgelopen zomer voor 103 miljoen euro van Borussia Dortmund naar Real Madrid. Hij leeft sindsdien onder een vergrootglas in zowel de Engelse als de Spaanse pers.

Volgens The Sun weet Bellingham ook te scoren naast het veld. Hij zou een relatie hebben met model Laura Celia Valk. De Nederlandse schone zou hij leren kennen hebben via Raya, een datingapp voor rijke en bekende vrijgezellen.

De Nederlandse zou elk weekend richting Spanje trekken om Bellingham te zien. “Ze is helemaal weg van hem”, vertelt een insider aan de Britse krant The Sun.

Op haar Instagramaccount is te zien dat Valk geregeld in Spanje vertoefde de voorbije weken en wel heel vaak in de buurt van de hoofdstad Madrid.

“Iedereen mag weten dat ze hem regelmatig bezoekt. Ze kan er gewoon niet over zwijgen. Onlangs nog tegen haar visagiste”, klinkt het.

De Nederlandse doet vooral aan modellenwerk, maar heeft zelf ook een bedrijf dat advies geeft aan groeiende ondernemingen, al heeft ze daarvoor niet veel tijd op dit moment.

Als we de foto’s op haar Instagram bekijken, dan kunnen we Bellingham alvast geen ongelijk geven. Jawadde dadde.