Opvallende bekentenis na Anderlecht-Cercle: "Dankzij medicatie kunnen spelen"

Cercle Brugge verloor met duidelijke 3-0-cijfers van RSC Anderlecht. Na een goede start ging groenzwart helemaal onderuit.

Tegen Cercle Brugge moet je het eerste half uur proberen te overleven en dat deed RSC Anderlecht heel erg goed. Precies op dat kantelpunt gaf groenzwart de wedstrijd helemaal uit handen.

Op dit niveau en dit moment van de competitie worden dergelijke fouten zonder pardon afgestraft. De tegengoals waren eigenlijk weggevertjes van Cercle Brugge.

De Vereniging acteert met heel wat jonge spelers en voor trainer Miron Muslic hebben ze nog heel veel te leren. De Champions’ Play-offs zijn dan ook een heel belangrijk leermoment voor zijn ploeg.

Zieke Thibo Somers

Muslic kon in de eerste helft ook niet rekenen op Thibo Somers. Hij was ziek en kon enkel na de rust minuten pakken. “De laatste twee dagen zaten mijn sinussen vast. Dankzij medicatie heb ik kunnen spelen”, vertelde hij achteraf bij Sporza.

Cercle Brugge liet volgens Somers ook zelf te veel kansen onbenut. “Na 20 seconden hadden we de wedstrijd al kunnen openbreken. Dat lukt niet en dan wordt het snel 2-0. Na die 3-0 in de tweede helft geloofden we er niet meer in. We moeten vooraan meer bewegen en aanvallen in de rug, want we hebben spelers met snelheid.”