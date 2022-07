Staat balvirtuoos Al-Tamari voor het seizoen van de definitieve doorbraak? "Duidelijk dat hij stap voorwaarts heeft gezet"

Balvirtuoos Al-Tamari is één van de technisch beste spelers op onze velden. Zet hij een stap voorwaarts qua rendement, dan kan de Jordaniër ook écht zijn stempel gaan drukken.

Knappe balbehandelingen en fraaie dribbels waren de voorbije seizoenen al geen problemen. Acties met dreiging waren er ook, maar er kwam in verhouding doorgaans te weinig van. In de eerste competitiewedstrijd van OHL opende Mousa Al-Tamari wel meteen zijn rekening. Het doet vermoeden dat dit wel eens het seizoen van de definitieve doorbraak kan worden.

Photonews

"Hij is nu twee jaar bij ons. Hij is een speler die veel gevaar en spektakel brengt. Alleen waren zijn statistieken niet in verhouding. Daar hebben we hard op ingezet en in de voorbereiding kon hij al betere statistieken voorleggen dan in de voorgaande volledige seizoenen", zag trainer Marc Brys de voorbije weken al verbetering.

Omdat één vogel de lente niet maakt, is het nu kwestie om te bevestigen. "Het is goed dat hij dat heeft kunnen doortrekken naar de competitie. Hij is een speler die in het oog springt. Hij moet dit nu vasthouden. De kunst is om deze vorm en conditie vast te houden. Het is wel duidelijk dat hij een stap voorwaarts heeft gezet."