Invaller maakt het verschil: Zulte Waregem opent seizoen met makkelijke zege tegen erg zwak Seraing

Zulte Waregem en Seraing zijn aan de Gaverbeek begonnen aan hun nieuw seizoen. In een jaargang met drie of vier degradanten een wedstrijd waar meteen met argusogen zou worden naar gekeken. Of dat voor stress zorgde?