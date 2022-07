Leye meteen met een surprise van de chef: "Daarom koos ik voor hem op die plaats"

Timothy Derijck raakte met een klein euvel aan de adductoren niet speelklaar voor het duel tegen Seraing en dus koos Mbaye Leye voor een verrassing: Modou Tambedou.

De 19-jarige Senegalees versierde na een proefperiode een contract voor twee seizoenen bij Zulte Waregem, maar is een verdedigende middenvelder.

Door de blessure van Derijck mocht hij echter zijn debuut maken ... als centrale verdediger. En hij deed het prima, op een positie die de zijne niet is.

Keuze

Dat vond ook coach Mbaye Leye: "Dit zijn het soort matchen waarin je kan een speler brengen om te kijken of hij polyvalent kan zijn voor ons."

"Modou deed het heel goed op een plaats waar hij het voor het eerst deed. Het is soms beter om één speler te vervangen dan drie of vier spelers te vervangen of je systeem aan te passen, vandaar de de keuze."