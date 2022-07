Essevee laat nieuw elan meteen zien: "Supporters zijn de club"

Hoever Zulte Waregem dit seizoen zal raken? Dat is na de match tegen Seraing - geen echte graadmeter - nog niet duidelijk. Maar er zit wel een visie in, en dat is al veel.

Mbaye Leye wil voetballen, druk zetten waar en wanneer het kan en zo de tegenstander versmachten. Tegen Seraing duurde dat lang, maar de drie punten werden wel gepakt. "We hebben een nieuw elan en willen dat laten zien." "We weten welke problemen de club vorig seizoen heeft gekend en we wilden dit jaar mooie dingen laten zien, om zo de supporters mee te nemen in ons nieuw project." Supporters zijn de club "De fans? Zij zijn Zulte Waregem. Zij moeten ons vooruitstuwen, we hebben hen nodig. Liefst van al verlies ik nooit in eigen huis, maar als we toch eens onderuit zouden gaan dan liever op een goede manier." "We willen voetballen, maar ook met veel intensiteit en mentaliteit. We kunnen tevreden zijn na deze wedstrijd."