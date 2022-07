Charleroi botst op stug Eupen maar houdt de drie punten thuis

Charleroi begon om 16:00 aan zijn nieuw voetbalseizoen tegen KAS Eupen. Een zonnig Stade du Pays was het decor voor de wedstrijd tussen de Zebra's en de Panda's.

De Carolo's leken nog niet goed wakker want in het openingskwartier was het vooral Eupen dat kansen creëerde. Isaac Nuhu kon na een knappe dribbel de score openen maar doelman Koffi sloot zijn benen nog net op tijd. Even later probeerde Prevljak het ook eens, zijn schotje zorgde voor weinig problemen.

Toch was het de thuisploeg dat even later verrassend op voorsprong kwam. Na een knappe combinatie voorin was Zaroury het eindstation en de afwerker van dienst, 1-0. De Marokkaanse Belg weet voor het derde jaar op rij op de openingsspeeldag te scoren. De mogelijkheden om gelijk te maken waren er zeker voor Eupen, maar vooral Prevljak deed enkele goede kansen de das om. De 22 acteurs trokken met een 1-0 stand de kleedkamers in.

In de tweede helft kregen we een vroeg doelpunt te zien. Bessilé kopt een hoekschop op maat staalhard binnen, Nurudeen was kansloos. De aansluitingstreffer van Eupen hing in de lucht. Charles-Cook bracht de bal scherp voor maar vond geen ploeggenoot. Ook N'dri geraakte met zijn schot niet voorbij Koffi. Een kwartier voor het einde vond N'dri dan toch de weg naar het doel, deze keer sloot de doelman niet tijdig zijn benen en kon hij de bal uit het net vissen.

Charleroi speelde met vuur en onderging de laatste minuten erg zenuwachtig waarin het vooral moest verdedigen. In minuut 94 kwam dan toch rust in de hoofden van de Carolo's wanneer Gholizadeh alsnog de 3-1 op het bord zette. Een strijdend Eupen ging ten onder in Charleroi.