Westerlo meteen aan het feest! Daci en Vetokele bezorgen Kemphanen verdiende driepunter tegen tienkoppig Cercle Brugge

Westerlo heeft zijn terugkeer in de Jupiler Pro League niet gemist. De Kemphanen namen verdiend de maat van Cercle, dat na een domme actie van Popovic een uur met een mannetje minder moest spelen. Daci scoorde vlak voor rust, na de pauze voltrok Vetokele diep in blessuretijd het vonnis: 2-0.

Eindelijk weer eersteklassevoetbal in het Kuipje, na vijf lange jaren. Jonas De Roeck begon aan het nieuwe seizoen met één nieuwkomer tussen de lijnen: Sinan Bolat. Westerlo nam vanaf minuut één het heft in handen: Veel lopende mensen, hoge intensiteit en slim gebruik makend van flankwissels om onder de Brugse druk uit te voetballen.

Cercle Vereniging had het moeilijk en Boris Popovic maakte de klus op het halfuur nog een stuk zwaarder. De centrale verdediger ging veel te stevig in duel met Van Eenoo, nota bene op de helft van Westerlo. Allesbehalve slim als je al geboekt staat: Wesli De Cremer toonde geen medelijden, Cercle een uur met een mannetje minder.

Westerlo met voorsprong de rust in

Westerlo rook bloed. Warleson redde nog knap op een goeie kans voor Vaesen, maar de Kemphanen gingen met een verdiende voorsprong rusten. Jordanov rolde de rechterflank op en bediende Daci. De Noord- Macedoniër trapte in eerste instantie onbegrijpelijk op Warleson, maar was er als de kippen bij om de rebound in het dak van het doel te rammen: 1-0.

Westerlo kwam furieus uit de kleedkamers, maar vergat zichzelf te belonen met de geruststellende tweede treffer. Dierckx mikte net naast, Warleson moest alles uit de kast halen op een afgeweken knal van Van den Keybus. De Braziliaan moest niet veel later andermaal sterk ingrijpen, na gevaarlijk balverlies van Van der Bruggen.

Cercle Brugge bleef vol overgave strijden, maar het ontbrak de Vereniging aan ideeën om de Westelse defensie in verlegenheid te brengen. Op enkele hoge ballen na was Bolat werkloos bij zijn debuut. Het zal de Turkse goalie worst wezen: zijn eerste clean sheet en driepunter in Kempense loondienst zijn nu al een feit. Diep in blessuretijd zette Igor Vetokele de kers op de taart, na een prima assist van Jan Bernat.