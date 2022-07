Geen buitenspellijn in 't Kuipje, maar het Referee Department vraagt al meer dan een jaar om meer inspraak

AA Gent had het voor het seizoen al aangekaart en kreeg op speeldag 1 al gelijk: in Westerlo-Cercle kon er geen buitenspellijn getrokken worden. "De calibratie van de buitenspellijn bleek onmogelijk vanwege de lage positie van de zestienmetercamera's", aldus het Referee Department.

"Onprofessioneel", noemde Gent het voor de competitie begon. En dat is het ook, maar het is niet de schuld van het Referee Department. Die hebben er alles aan gedaan om de technologie te testen en op punt te zetten, maar ze vragen al meer dan een jaar om een betere samenwerking tussen alle partijen. Tijdens de matchen zijn ze immers afhankelijk van de beelden van Mediapro, dat de captatie van de wedstrijden verzorgt.

Het Referee Department ging vier keer testen in het Kuipje omdat ze wisten dat het in kleinere stadions moeilijker is om de juiste VAR-beelden te verkrijgen. Maar de beelden van Mediapro voldeden niet voor calibratie en zo kwam er één uur voor de match de melding dat er geen buitenspellijn getrokken kon worden.

Zo werd een doelpunt van Foster afgekeurd voor buitenspel. Aangezien er geen VAR kon geraadpleegd worden bleef de beslissing behouden. Het Referee Department vraagt al langer om betrokken te worden bij de beslissingen, maar de KBVB, de Pro League, rechtenhouder Eleven Sports en Mediapro zitten nog steeds niet op één lijn.